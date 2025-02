Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, stop al mercato illegale di animali

, 11 Febbraio 2025 – Il Consiglio Comunale diha approvato la mozione per il ripristino della legalità e la tutela del benessere animale nell’area del Foro Boario, dove da mesi si svolge unabusivo diin condizioni inaccettabili. Stefania De Bartolo, attivista per i diritti degliha segnalato questa grave situazione fin dalla fine di novembre 2024. Ilabusivo Ogni domenica mattina, nell’area del Foro Boario si svolge unabusivo dida cortile e da compagnia, in violazione delle normative comunali e nazionali sulla tutela deglie sulla sicurezza sanitaria. Le segnalazioni da parte di cittadini e attivisti hanno evidenziato condizioni di grave degrado: gabbie inadatte, assenza di acqua e igiene per glie commercio di alimenti privi di tracciabilità.