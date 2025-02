Dayitalianews.com - Reggio Emilia, pauroso incendio all’Inalca: stabilimento avvolto dalle fiamme

Loè stato completamenteed è visibile, anche da lontano, un’alta colonna di fumo che parte dal luogo dell’.Undi grosse proporzioni è scoppiato nelloInalca del gruppo Cremonini, a. Lesono divampate intorno all’una di notte (11 febbraio).Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di, coadiuvati da quelli di Modena, Parma e Bologna e sono ancora al lavoro per spegnere il gigantesco rogo. Loè stato completamenteed è visibile, anche da lontano, un’alta colonna di fumo che parte dal luogo dell’. Per fortuna, non risultano feriti. Ancora sconosciute le cause dell’; su questo sono in corso le indagini della polizia.Il gruppo Cremonini, attraverso Inalca, è leader assoluto in Italia (e uno dei maggiori in Europa) nel settore delle carni bovine.