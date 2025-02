Reggio Emilia incendio in stabilimento Inalca | Chiudere le finestre

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –in un capannone dellodi Via Fratelli Manfredi a. La struttura era utilizzata per la lavorazione delle carni. Da questa notte, si legge sul profilo X, sono al lavoro per spegnere le fiamme. "Nella notte si è sviluppato unallodi Via Fratelli Manfredi a .