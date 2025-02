Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, in arrivo 25 giovani carabinieri

, 11 febbraio 2025 - Sono entrati in servizio anche ai neoassegnati dal comando generale alla Legione-Romagna, distribuiti nelle nove province di competenza e provenienti dal 143° corso, intitolato a Domenico Bondi. Imilitari vanno a rinforzare le stazioni dell’Arma territoriale. Proprio come sta avvenendo anche in altri territori della Penisola. Per quanto riguarda la realtà reggiana, sono stati assegnati 25 militari: tredici uomini e dodici donne. “Siamo orgogliosi di accogliere questi nuovi– il saluto del generale di brigata, Enrico Scandone – i quali ci permetteranno di intensificare le quotidiane attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità. I neogarantiranno un ulteriore aumento della percezione di sicurezza, oltre che facilitare la reciproca collaborazione con i cittadini”.