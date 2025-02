Ilfattoquotidiano.it - Regeni, l’avvocata Ballerini: “Al Sisi si è rifiutato di venire. Per Tajani è una sua scelta? Testimoniare è un obbligo”

“Nell’udienza di oggi sono in programma le testimonianze dell’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte e dell’ex ministra Federica Guidi. Domani dovrebbero esserci Valensise, l’ex presidente della Camera Roberto Fico, Carlo Calenda ed Alpadre e figlio. Ma inopinatamente hannola citazione a comparire. Ci sono queste belle buste con su scritto ‘’. Noi comunque lo abbiamo citato in tutti i modi possibili. Sarebbe bello che qualcuno dopo 9 anni si assumesse la responsabilità”. Queste le parole di Alessandra, legale della famiglia di Giulio, entrando in tribunale a Roma prima della nuova udienza del processo sul sequestro, le torture e l’omicidio del ricercatore italiano, in cui sono imputati quattro 007 egiziani. Si tratta di Usham Helmi, il generale Sabir Tariq e i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, accusati del reato di sequestro di persona pluriaggravato (mentre al solo Sharif sono contestati anche i reati di concorso in lesioni personali aggravate e di concorso in omicidio aggravato, ndr).