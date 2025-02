Ilfattoquotidiano.it - Regeni, Conte: “Da Al Sisi collaborazione solo a parole. La vendita delle fregate? Non mi pento, non ci fu normalizzazione”

In merito al caso dell’omicidio di Giulio, da parte del presidente egiziano Al“c’e’ sempre stata, a, una apparente disponibilità a collaborare a tutti i livelli. Non è però seguita una fattiva“. A sottolinearlo il presidente del M5s, Giuseppe, ascoltato come teste nel corso di una nuova udienza del processo in corso a Roma sul sequestro, le torture e l’omicidio del ricercatore italiano, in cui sono imputati quattro 007 egiziani. Si tratta di Usham Helmi, il generale Sabir Tariq e i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, accusati del reato di sequestro di persona pluriaggravato (mentre alSharif sonostati anche i reati di concorso in lesioni personali aggravate e di concorso in omicidio aggravato, ndr). “Nel corso degli anni della mia presidenza del Consiglio, dal 2018 al 2021 – ha continuato– ho avuto vari incontri e scambi telefonici con il presidente egiziano Al