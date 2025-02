Ilfattoquotidiano.it - “Re Carlo non spreca nemmeno un pezzetto di pane”: Brunello Cucinelli racconta la cena con il sovrano e Camilla

Metti una sera acon ReIII e la Regina. Non è un romanzo di corte, ma il racconto cheha condiviso su Instagram, svelando un dettaglio tanto semplice quanto significativo: il Re ha chiesto di nonre neanche un pezzo diavanzato nel piatto. L’evento si è svolto nella splendida cornice di Highgrove Garden, la residenza di campagna delbritannico, e ha visto la partecipazione dell’Ambasciatore d’Italia nel Regno Unito, Inigo Lambertini, e di una serie di “italiani illustri” come lo stesso imprenditore umbro, Donatella Versace e Roberto Bolle, solo per citarne alcuni, in un incontro dedicato alla “cultura lenta e consapevole del cibo e della moda italiana”.Lae il racconto diNel suo post,ha descritto con emozione l’atmosfera della serata, soffermandosi sui gesti e sulle parole di Sua Maestà: “Sono onoratissimo e incantato di aver partecipato venerdì sera ad una splendidavolta a celebrare la cultura ‘lenta e consapevole del cibo e della moda italiana’, alla presenza di Sua Maestà ReIII, della Regina, dell’Ambasciatore d’Italia nel Regno Unito Inigo Lambertini e di sua moglie presso @highgrovegarden, luogo di raro fascino, nella splendida campagna inglese”, hato il “re del cachemire”.