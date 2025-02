Dilei.it - Re Carlo, l’ennesima figuraccia di Harry che lo mette in imbarazzo

Anche senon è più membro attivo della Famiglia Reale, tutto quello che fa si riflette comunque e inevitabilmente su Re, essendo suo figlio. E così la sua presenza con Meghan Markle alla settima edizione degli Invictus Games, in Canada, si è trasformata neloccasione imbarazzante per la Corona.Re, le accuse controe Meghan Marklee Meghan Markle infatti sono stati accusati di aver messo in ombra i veterani durante gli Invictus Games, coi loro baci, atteggiamenti da prime donne e dichiarazioni. Ad aggravare il tutto, il Duca del Sussex è stato criticato per essersi trasformato in una distrazione a causa di quello che è sembrato un attacco al Presidente Trump.e Meghan Markle si sono recati in Canada nel fine settimana per assistere alla settima edizione degli Invictus Games, lanciati dal Principe nel 2014.