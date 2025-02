Internews24.com - Ravezzani su Inter Fiorentina: «Grande è la confusione sotto il cielo arbitrale» – FOTO

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, sul suo profilo X ha commentato l'arbitraggio di Inter-Fiorentina che ancora una volta fa scaturire polemiche dopo quelle dei giorni scorsi su Como Juventus e il presunto fallo di mani di Gatti.

«A Como una mano va verso la palla, la sposta e ci spiegano che non è rigore. A Milano colpisce il braccio in posizione congrua in modo inatteso e interviene il Var per il penalty. Intanto un pallone uscito di 50 cm viene dato buono. Grande è la confusione sotto il cielo arbitrale»