Thesocialpost.it - Ravenna, scontro tra due auto: morto un 19enne

Leggi su Thesocialpost.it

Un tragico incidente stradale si è verificato oggi, martedì 11 febbraio, alle 8:00 a, sulla provinciale Dismano, che collega la città a Cesena.Leggi anche: Italia, incidente spaventoso:completamente distrutta, il bilancio è drammaticoIl violento impattoUn ragazzo di 19 anni ha perso la vita dopo unfrontale tra la sua Fiat 600 e una Bmw. L’impatto è avvenuto in località Borgo Faina. Le cause dell’incidente restano ancora da accertare.Leggi anche: ITALIA – Lite violenta durante il pranzo, spunta un machete: sangue ovunqueI soccorsiSul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia Stradale. Gli inquirenti lavorano per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.Le conseguenze delloSecondo la stampa locale, ildurante il trasporto in ambulanza.