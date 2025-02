Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, rapina con bastone e coltello: arrestato 19enne

, 11 febbraio 2025 – Nel pomeriggio di lunedì 10 febbraio, la Polizia Locale diha tratto in arresto, per, unitaliano, già noto alle Forze dell’Ordine. Il giovane, dopo aver sottratto alcuni profumi di marca da una vetrina all’interno del negozio Caddy’s, vistosi scoperto, nel darsi alla fuga, ha avuto una colluttazione con una commessa, ferendola ad uno zigomo. Successivamente si è diretto in strada dove è stato fermato, dopo un breve inseguimento, da una pattuglia della Polizia Locale, impegnata in un posto di controllo nelle vicinanze, che è immediatamente intervenuta poiché richiamata dalle urla della dipendente. Il ragazzo ha tentato di sottrarsi con la forza al controllo degli operatori di polizia e nel divincolarsi ha strattonato un agente causandogli lesioni alla spalla destra.