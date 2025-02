Sport.quotidiano.net - Ravenna Ilari e il rammarico del gol più bello: "Ho calciato dopo avere sentito una fitta"

"È stato effettivamente un bel gol, ma avrei preferito non segnare". Carloha candidamente ammesso che avrebbe barattato la salute fisica con la rinuncia al gol da antologia che, di fatto, ha chiuso la sfida di domenica contro l’Imolese. "Nell’ultimo cambio di direzione – ha spiegato la trentatreenne mezzala ascolana, commentando la dinamica della rete del 3-0 – houna. Sono riuscito comunque a calciare a rete, consapevole però che c’era qualcosa che non andava. Purtroppo, nel calcio, sono cose che succedono. Ma io sono già proiettato sulla diagnosi e sulla prognosi per capire quando potrò tornare in campo". Non è da escludere che, il problema muscolare che ha costrettoall’uscita dal campo, sia connesso alle pessime condizioni del fondo del Benelli: "Infortuni muscolari ne avevo già subito in carriera, ma in zone diverse.