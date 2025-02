Ilnapolista.it - Raul Asencio, difensore del Real Madrid seguito dal Napoli, rischia 5 anni per pedopornografia (Rmc Sport)

Rmc fa ordine nello spinoso caso che coinvolge ildel, lo stesso che ilstarebbe seguendo per provare a chiudere una trattativa in stile Rafa Marin.fino a 5di carcere perIl ragazzo sarebbe coinvolto in un caso di revenge porn ai ddi una ragazza all’epoca dei fatti minorenne. Ilavevano chiesto l’archiviazione del caso, ma la sua richiesta è stata respinta, secondo quanto riporta El Pais.L’accusa rivolta aè accusato di pornografia infantile.Dopo la respinta dell’archiviazione il giovaneresta indagato, insieme ad altri tre giocatori (la maggior parte dei quali non gioca più nel).“L’indagine è iniziata il 18 settembre 2023 – ricorda Rmc – con la denuncia da parte della madre della bambina, minorenne all’epoca dei fatti.