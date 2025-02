Ilnapolista.it - Raspadori è stato l’unico dodicesimo uomo del Napoli (CorSport)

Considerando che David Neres ora è un titolare, ilfa fatica a trovare l’in più dalla panchina, che ti svolti la gara in un momento di difficoltà. Ci è riuscito Giacomo, nel match contro il Venezia, dove gli azzurri riuscirono a ottenere i tre punti grazie a lui.in più del, ma occhio ad OkaforScrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport:Ora che ilfa il titolare, ilha perso una risorsa dalla panchina. Le altre ancora fanno fatica. La conferma ulteriore è arrivata domenica contro l’Udinese. Una ventina di minuti con, Simeone e Ngonge in campo per provare a vincere la partita. Risultato? Nessun pericolo, nessun tiro, solo qualche spunto isolato che non ha portato a nulla. A loro poco prima del recupero si è aggiunto anche l’ultimo arrivato, Okafor.