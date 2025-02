Sport.quotidiano.net - Rashford esordisce con l'Aston Villa. Sancho su Instagram: “Libertà”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Birmingham, 11 febbraio 2025 – Nella scorsa sessione di mercato, Marcusè diventato un nuovo giocatore dell', arrivando in prestito dal Manchester United. L'ultimo periodo dell'ala inglese con la maglia dei red devils è stato tutt'altro che semplice, e in questa stagione sono arrivati appena 7 gol e 3 assist in 24 presenze in maglia rossa tra Premier League, Europa League, EFL Cup e Community Shield. Nel mercato di gennaio,ha scelto di abbandonare Manchester per ritrovare sia sé stesso che la nazionale inglese, sulla scia di quanto fatto la stagione scorsa da Jadon. Nel gennaio del 2024, infatti, il calciatore londinese si è trasferito in prestito fino al termine della stagione al Borussia Dortmund, dove ha ritrovato una buona condizione e la voglia di giocare a calcio, contribuendo alla qualificazione in finale di Champions dei gialloneri.