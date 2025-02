Rapporto Irpet Giani | Economia in Toscana forte malgrado congiuntura internazionale

Leggi su Corrieretoscano.it

i segnali internazionali poco incoraggianti. Bene la crescita dell’occupazione, la tenuta dell’export nei settori più forti, l’andamento del turismo e la propensione degli investitori a scegliere la. Meno bene la moda ed il calo della produzione industriale in alcuni settori2.in‘Lae la legge di bilancio: i riflessi sulla‘, il punto di Eugenio, presidente Regione: “Purtroppo laincide in modo negativo soprattutto sulla manifattura, con la moda come settore maggiormente penalizzato. Ma ci sono anche elementi che fanno ben sperare. Il dato sull’occupazione: nonostante questa situazione di freno alla crescita, è la dimostrazione di una regione che riesce ancora a garantire livelli di occupazione elevati ed in aumento.