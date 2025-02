Sport.quotidiano.net - Ranking: balzo di Bellucci e Vavassori dopo Rotterdam. Sinner come Alcaraz, 36 settimane da re Atp

Jannikcontinua a macinare altri record pur essendo di fatto in fase di preparazione per il rientroi trionfali Australian Open. L’altoatesino numero 1 al mondo, che sarà in lizza la settimana prossima nell’Atp 500 di Doha, eguaglia infatti le 36da re deldell’amico e rivale spagnolo Carlos, laureatosi domenica campione nel torneo olandese di. Ma quella appena conclusa è stata la settimana di Mattiae di Andrea. Il 23enne lombardo arrivato alla semifinale nell’Atp 500 olandese, persa contro Alex De Minaur, guadagna la posizione numero 68. Riguardo a, fermatosi agli ottavi proprio controin singolare a(ma vincendo poi il doppio con Bolelli), avanza di 77 posizioni e arriva alla 240. Lorenzo Musetti sale un gradino ed è 16, un passo indietro per Matteo Berrettini (34), Lorenzo Sonego (35) e Flavio Cobolli (36) mentre i punti guadagnati a Dallas consentono a Matteo Arnaldi di passare dalla 39esima alla 38esima piazza.