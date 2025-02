Ilfoglio.it - Rai "clandestina". La battaglia dell'Usigrai, la Crusca della Tv, contro le "parole" della legge Bossi-Fini

Queste sono le formidabili battaglie, il Clna Rai, il sindacato dei giornalisti con la coccarda: le valorose le abbandona, le linguistiche le cavalca. Accade che una bravissima inviata di Rai news 24, come Enrica Agostini, commetta un lapsus, in diretta, e chiami la premier Meloni “la presidente del coniglio”, stessa espressione usata alla Camera da Elly Schlein. Bene, dalla sua redazione, una manina interessata (ha lasciato anche l’improntaa matricola) taglia meticolosamente il video per diffondere la clip il più possibile, per sporcare la giornalista Agostini, la sola che ha avuto il coraggio di raccontare cosa accade in Rai, la sola che pubblicamente ha denunciato il bavaglietto dei direttori melonarchi, spiegato come in Rai si nascondono le notizie. Sarebbe bastato difendere Agostini, con passione, ma l’si lancia in un’altra: chiede ai direttori dei Tg, quando si parla, di sostituire l’espressione “reato di favoreggiamento’immigrazione” con “immigrazione irregolare”.