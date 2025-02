Radio-Tv Alta Sostenibilità dalla Commissione la Bussola per la competitività | ecco le strategie per il rilancio dell’Ue

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Monica Sozzi della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS il 3 febbraio 2025In continuità con il Rapporto Draghi, laeuropea ha presentato laper la competitvita, una serie di iniziative strategiche per portare nei prossimi anni l’Europa a colmare il divario di innovazione, a decarbonizzare, produrre energia pulita a costi competitivi e a garantire sicurezza e resilienza della catena di fornitura. Nello specifico alcuni abilitatori strutturali di questo processo saranno la semplificazione normativa, con una significativa riduzione della burocrazia, un miglioramenti del mercato unico, un’accelerazione sulla standardizzazione, la riforma del mercato dei capitali per stimolare il flusso di capitali e gli investimenti, e il coordinamento delle politiche per allineare leeconomichee quelle nazionali.