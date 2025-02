Liberoquotidiano.it - Radio Mercatorum arriva a Sanremo 2025: la radio digitale di Universitas Mercatorum tra musica, cultura e formazione

Creare un punto di riferimento per studenti, professionisti e appassionati, coniugandoe intrattenimento con un palinsesto che integra approfondimento accademico e divulgazione: questo l'obiettivo di, la nuova webdisponibile in streaming 24/7 su www..it, nata dalla collaborazione trae CN Media, società proprietaria diKiss Kiss, che ha fornito il supporto tecnico per la realizzazione e la gestione della programmazione. Quest'anno,sarà presente alla 75ª edizione del Festival di, per raccontare la competizionele con un approccio inedito. Dalla sala stampa ‘Lucio Dalla', Anna Bisogno - Professoressa di Cinema,e Televisione pressoe Responsabile Editoriale della- condurrà dirette, realizzerà podcast, analizzando e commentando i processi creativi e narrativi di uno degli eventi mediatici più seguiti in Italia.