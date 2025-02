Lanazione.it - Radio Effe in giuria. Pacielli: "È un sogno che si realizza"

Ci sarà un po’ di Arezzo a decidere l’esito del Festival di Sanremo. Quest’anno, per la prima volta,, unica emittente in tutta la provincia, voterà le canzoni. Ladelleprende infatti il posto dellademoscopica tra le tre componenti di voto del Festival della Canzone Italiana. Obiettivo quello di valorizzare le emittenti locali che hanno confermato nel tempo un forte radicamento territoriale. Direttore Paolo, proprio come sta facendoda quasi 50 anni? "Sì siamo stati scelti e selezionati tra le 100di tutta Italia per importanza di storicità. Era, infatti, il 13 ottobre 1976 quandoa Foiano, iniziò le sue trasmissioni. Molti sono i conduttorifonici e dj, giornalisti ed inviati sportivi che si sono alternati negli anni all’interno della programmazionefonica".