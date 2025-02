Sport.quotidiano.net - Qui Como: Suwarso avverte. "I soldi ci sono e non vendiamo. Nico Paz...»

"Non abbiamo alcuna intenzione di vendere nessuno dei nostri giocatori, almeno nel prossimo futuro. Forse tra tre-quattro anni, perché sarebbe ingenuo non dire che i ricavi dalle cessioni dei giocatori fanno parte del business. Ma adesso la società non è a corto di, siamo ben supportati". Parola (e promessa) di Mirwan, presidente del, che in un’intervista al portale Calcioefinanza ha parlato anche delle strategie di mercato del club, dopo gli investimenti milionari nel mese di gennaio. "Abbiamo fatto anche un’offerta per uno dei giocatori più importanti di questa lega ma il club non voleva venderlo, e abbiamo fatto un’offerta per un calciatore pure lui importante che il club aveva accettato di venderci, ma il giocatore non voleva venire (dovrebbe trattarsi del milanista Theo Hernandez, ndr).