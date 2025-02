Davidemaggio.it - Questo Sanremo è Beautiful!

Leggi su Davidemaggio.it

Il gossip aha sempre avuto un ruolo centrale. In passato, più che i cantanti in gara, al centro dell’attenzione c’erano le vallette. Quest’anno, invece, a far parlare sono proprio i big in gara, legati da un sottile filo rosa che lega musica, rivalità e relazioni sentimentali. Non saràIsland, come ha detto Carlo Conti, ma forsesì, la soap per eccellenza dove tutti sono intrecciati con tutti (qui gli intrecci dal punto di vista autoriale)!Gossip die non soloFedez vs Achille LauroA cominciare dal catalizzatore di polemiche Fedez, se assimilarlo a una stratega, ma dal cuore buono, come Sally Spectra o alla cattivissima psicopatica, senza speranze, Sheila Carter, decidetelo voi. Il caso più eclatante, che lo vede coinvolto, è il dualismo con Achille Lauro.