Ilnapolista.it - Questa sera la sfida tra lo yin e lo yang del calcio: l’ideologo Guardiola versus il pulitore Ancelotti (The Athletic)

Leggi su Ilnapolista.it

si sofferma sulladitra Manchester City e Real Madrid. Due colossi delmoderno che negli ultimi anni hanno dato vita a sfide memorabili. E spesso, in questi incontro, erano presenti, lo yin e lodel. Il perché possono essere definiti così lo spiega proprio.Del Real si fa un gran parlare. Tanti i problemi, eppure la stagione non sembra deviare rispetto agli obiettivi prefissati. Almeno per il momento. Il sorteggio per i play-off della Champions League ha portato in dono il Manchester City, (in sei anni le due squadre si sono affrontato cinque volte). Anche il City ha i suoi problemi, i quali “mettono in ombra” quelli del Real.“Il Real, ad esempio, non è stato costretto a spendere 200 milioni di sterline (247,6 milioni di dollari) per sistemare i buchi evidenti nella sua squadra a metà stagione.