Quotidiano.net - Quello che non sapete su Tony Effe: il passato da attore, le risse e la fidanzata famosa

, al secolo Nicolò Rapisarda, è fra i protagonisti più attesi del Festival di Sanremo 2025. Un po’ per il dissing, ovvero il litigio a colpi di rime, con Fedez e un po’ per il tormentone estivo, in featuring con Gaia, ‘Sesso e samba’. Oltre alle polemiche che lo hanno investito, e poi visto uscire da trionfatore in maniera del tutto prevista e prevedibile, per il concerto di Capodanno a Roma. Tutto nel giro di pochi mesi. Una popolarità inattesa che lo ha portato quindi sul palco del Teatro Ariston. Ma chi è? Perché si fa chiamare così? Nicolò Rapisarda, 33 anni, è noto come. Un nome che nulla ha a che vedere con il suo all’anagrafe. Da dove deriva?dal nome del personaggio che Nicolò interpretava da bambino nella fiction ‘Tutti per uno’ edal marchio Fendi.