Quella passione diventata fatale per la montagna

Due notti di angoscia e adesso la tragedia, l’attesa è finita: i corpi ritrovati. Il dolore sconvolge le famiglie degli skyrunner dispersi sulla Grignetta da sabato: Paolo Bellazzi, da quasi tre anni si era trasferito a Cambiago. Classe 1976, operaio alla Ste di Usmate, come l’amico Cristian Mauri, di Vimercate, coetaneo con cui condivideva laper lae per la vita all’aria aperta. Entrambi sportivi, erano grandi podisti ed erano fra gli animatori di alcune delle competizioni più famose della zona: La Corsa dei campanili e la Notte dello Sport, appuntamenti che richiamano sempre centinaia di appassionati da tutta l’area. L’8 febbraio, i due colleghi erano partiti per una gita sulla Grigna meridionale, ma non hanno fatto più ritorno. I cellulari si erano spenti e l’apprensione per la loro sorte era andata aumentando di ora in ora in due case: Paolo ha mamma e sorelle che lo aspettavano nella vicina Cavenago.