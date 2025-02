Robadadonne.it - “Quanto poco sappiamo delle nostre esperienze mestruali?” – INTERVISTA a Ilaria Spinelli

Esiste un filo rosso nella vita di ogni persona assegnata femmina alla nascita. Inizia con il menarca, la prima mestruazione, e non si conclude con l’ultima, diversamente daspesso si crede, ma si dipana oltre, lungo tutta la menopausa.Questo filo collega tra loro una lunga serie dinormali, perché condivise e comuni alla maggior partedonne, ma ignorate o rese tabù dal silenzio nel quale storicamente la società ha confinato tutto ciò che riguarda il ciclo riproduttivo e, in particolare, il sangue mestruale (e anche la sua assenza, a riserva ovarica esausta).In questo contesto la campagna “Non Sono Mai Solo Mestruazioni” di Essity-Nuvenia, più che una pubblicità, ci chiama a esplorarele donne, e in generale le persone che mestruano, siano dolorosamente impreparate ad affrontare la vita in relazione al proprio corpo.