Tpi.it - Quanto guadagna Carlo Conti: stipendio Rai e cachet per il Festival di Sanremo 2025

Leggi su Tpi.it

Rai eper ildi, conduttore e direttore artistico deldi? Una domanda o una curiosità che si stanno ponendo in molti durante le cinque serate del, in programma dall’11 al 15 febbraio. Persi tratta di un ritorno alche negli ultimi anni è stato condotto, con grade successo, da Amadeus. Il conduttore inoltre ricopre il ruolo di direttore artistico e, come fatto dal suo predecessore, ha scelto i cantanti in gara, ben 30. A cui vanno sommati i 4 giovani – usciti daGiovani – che faranno gara a parte.Secondo le indiscrezioni (non c’è nulla di ufficiale, lo precisiamo), per condurre ildiprenderà una cifra vicina a quella presa da Amadeus negli scorsi anni.