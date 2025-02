Tvpertutti.it - Quanto guadagna Carlo Conti a Sanremo 2025, cachet co-conduttori, Big e ospiti

Leggi su Tvpertutti.it

Il Festival dinon è solo la kermesse musicale più attesa dell'anno, ma anche un evento che muove milioni di euro tra sponsor, pubblicità eper i protagonisti che calcano il palco dell'Ariston. Tra, co-e cantanti in gara, le cifre dei compensi attirano sempre grande curiosità, alimentando dibattiti e talvolta polemiche. Ma? E gli altri volti di: cifra inferiore ad AmadeusCome da tradizione, il compenso più elevato è riservato al conduttore e direttore artistico del Festival., che torna al timone della manifestazione dopo le edizioni di successo già condotte in passato, dovrebbe percepire undi circa 500.000 euro per l'intera settimana sanremese, a cui si aggiunge il lavoro preparatorio nei mesi precedenti.