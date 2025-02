Game-experience.it - Quanto dura South of Midnight? Compulsion Games svela la durata del gioco

Leggi su Game-experience.it

of, il nuovo titolo di, sarà un’esperienza intensa e cinematografica con unata media stimata tra le 10 e le 12 ore. A rivelarlo è stato il gameplay director Jasmin Roy, spiegando che la scelta è dovuta al fatto che la storia si svolge nell’arco di un solo giorno, conferendo un senso di urgenza al viaggio della protagonista, Hazel, alla ricerca della madre scomparsa.Grazie ad una nuova intervista suRadar scopriamo che il, suddiviso in 14 capitoli, è principalmente lineare ma include sezioni con possibilità di esplorazione. L’avventura inizia al mattino e termina a mezzanotte, attraversando diverse ambientazioni del Sud degli Stati Uniti, come paludi, il Delta, le montagne Appalachi e una zona ispirata a New Orleans. Ogni location avrà un’atmosfera distinta, riflettendo il tipo di narrazione in corso.