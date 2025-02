Tpi.it - Quanto dura il Festival di Sanremo 2025: la durata delle serate su Rai 1

Leggi su Tpi.it

ildi: latasu Rai 1ta) ildiin programma su Rai 1? Appuntamento da martedì 11 febbraiocon diretta su Rai 1 per cinqueconsecutive. Alla conduzione Carlo Conti, con al suo fianco tanti co-conduttori e ospiti. La finale diè in programma per sabato 15 febbraio. Lesicuramente saranno molto lunghe e si andrà a letto tardi. Anche se Carlo Conti ha promesso che si farà prima rispetto alcondotto da Amadeus. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.ta e quando finiscela 75esima edizione deldi? Appuntamento in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 20,35 (con il Prima). In tutto andranno in onda cinque puntate (): la prima martedì 11 febbraio; l’ultima sabato 15 febbraio