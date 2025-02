Ilgiorno.it - Quante sorprese in via Pecchio: tra poesia, grafica e mille colori

Cucchi Mi dirigo verso via Giuseppe, dedicata a un politico e storico nato a Milano nel 1785 e scomparso a Brighton nel 1835. Lungo la via, dove sono arrivato scendendo alla fermato di Loreto del metrò, vedo molto movimento e osservo varie vetrine con scritte come quella molto ampia e dorata delficio, o un’altra, di un’enoteca, che fa simpaticamente “Per Bacco“. La strada, dunque, è vivace e a un certo punto ecco una vera e propria folla in attesa dell’autobus. Si tratta del 965, che va da Milano a Pioltello. Sono con l’amico Adalberto Borioli, pittore, incisore e musicista e anche editore delle raffinate plaquette numerate di, quelle della collana “Il robot adorabile“, dove sono apparsi testi di vari e noti poeti italiani, e non solo, accompagnati da opere d’arte dello stesso Borioli.