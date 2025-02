Lettera43.it - Quando ricorre la Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro

Secondo i dati dell’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega, da gennaio a dicembre 2024 in Italia i morti sulsono stati ben 1.090, con un aumento del 4,7 per cento rispetto al 2023,i decessi erano stati 1.041. Nel 2024 sono salite – in modo lieve – anche le denunce di infortunio sul, passate da 585.356 a 589.571: +0,7 per cento. Il 28 aprile a livello globale viene celebrata lamondiale per la sicurezza e la salute sul. E dal 1998 in Italia è stata istituita anche laper lesullaper lesulCantiere edile (Getty Images).Laper lesulè stata istituita nel 1998 con un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri e sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica.