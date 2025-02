Oasport.it - Quando partono Paris e gli azzurri nella combinata dei Mondiali: n. di pettorale, orario preciso, tv

Tutto pronto a Saalbach per lamaschile a squadre dei Campionatidi sci alpino 2025. All’indomani della gara femminile, anche gli uomini proveranno questo nuovo format (inedito a livello di rassegne iridate assolute) che tra un anno farà il suo debutto olimpico in occasione dei Giochi di Milano Cortina 2026.L’Italia ha scelto di puntare forte su questa Team Combined maschile, sfruttando il contingente massimo e schierando la miglior coppia possibile, formata da Dominikin discesa e da Alex Vinatzer in slalom. Gli altri tre binomisono composti da Florian Schieder/Tobias Kastlunger, Mattia Casse/Stefano Gross e Christof Innerhofer/Filippo Della Vite.Guarda idi sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseDi seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’d’inizio, il palinsesto tv e streaming, i pettorali e a che oragli italianimaschile a squadre di Saalbach, valevole per i Campionatidi sci alpino.