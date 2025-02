Screenworld.it - Quando iniziano le 5 serate di Sanremo e quando potremo finalmente dormire? La risposta non vi piacerà

Stasera inizieràil settantacinquesimo Festival di, l’evento musicale e televisivo più importante dell’anno, che ci terrà incollati allo schermo (e lontani dal letto) per ben cinque lunghe. Il direttore artistico, Carlo Conti, ha già confermato in varie occasioni l’orario di inizio e di fine del Festival: dalle 20:40 fino all’1:15, ad eccezione della serata finale che finirà all’1:30. Ma sarà davvero così?Il settantacinquesimo Festival disi svolgerà al Teatro Ariston didall’11 al 15 febbraio 2025 con la conduzione e la direzione artistica affidate a Carlo Conti. Durante la conferenza stampa di2025, il conduttore, in merito alla durata giornaliera dell’evento musicale, ha promesso di mantenere orari più “umani”. Infatti, stasera, si inizierà alle 20:40, su Rai1 e Rai Play e lo stesso orario è previsto per lesuccessive fino a venerdì 14, mentre la finale di sabato 15 febbraio inizierà alle 20:45.