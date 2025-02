Tpi.it - Quando inizia il Festival di Sanremo 2025: date e orari

ildiildi, che quest’anno sarà condotto da Carlo Conti, in onda su Rai 1? L’evento musicale più atteso dell’anno andrà in scena dall’11 al 15 febbraio. Cinque serate che inizieranno alle ore 20,35, subito dopo il TG1, e finiranno a tarda serata/notte. Indicativamente tra l’una e le due di notte, se non più tardi. Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per ildella canzone italiana:Prima puntata: martedì 11 febbraio 2024Seconda puntata: mercoledì 12 febbraio 2024Terza puntata: giovedì 13 febbraio 2024Quarta puntata: venerdì 14 febbraio 2024Quinta puntata: sabato 15 febbraio 2024TUTTO SULDIStreaming e tvAbbiamo vistoildi, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1.