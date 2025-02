Giornalettismo.com - Quali sono le differenze tra I2P e Tor

Leggi su Giornalettismo.com

I2P (Invisible Internet Project) e Tor (The Onion Router)due reti anonime che offrono una maggiore privacy e sicurezza durante la navigazione su internet. Entrambe le reti utilizzano la crittografia e il routing multi-hop per nascondere l’identità degli utenti e proteggere la loro privacy online. Tuttavia, esistono alcunesignificative tra I2P e Tor che posinfluenzare la scelta della rete anonima più adatta alle esigenze di ciascun utente. Ultimamentestate fatte delle valutazioni abbastanza importanti a livello di sicurezza sia per la rete I2P, sia per la rete Tor. In modo particolare, quest’ultima è risultata particolarmente esposta e vulnerabile ad attacchi di tipo Dos. In presenza di questi attacchi, tra le altre cose, gli utenti non hanno avuto modo di navigare alla consueta velocità (anche perché l’obiettivo di questo tipo di attacco è proprio quello di creare ostacoli all’accesso di un portale).