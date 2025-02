Gravidanzaonline.it - Qual è l’impatto dell’età paterna sulla fertilità e sulla salute del bambino?

Lae il contributo al patrimonio genetico del nascituro non sono aspetti influenzati e condizionati esclusivamente dalle caratteristiche materne. Anche il partner maschile, con le caratteristiche degli spermatozoi, incide direttamentepossibilità di ottenere una gravidanza e avere unsano. Sempre più ricerche, come riassunto in questo studio, hanno indagato e chiarito che esiste una correlazione tra etàe che con il passare degli anni anche laità dello sperma e della funzione testicolare diminuiscono, con conseguenze importantidel.Come l’età dell’uomo influisceità dello sperma e sulle probabilità di concepimentoLa Società Italiana Studi di Medicina della Riproduzione (SISMeR) spiega che l’espressione orologio biologico spesso utilizzata per indicare la riduzione della riserva ovarica femminile, ha senso anche negli uomini.