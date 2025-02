Serieanews.com - Punto a punto: la corsa scudetto al microscopio in un mese infuocato

Napoli, Inter e Atalanta: chi uscirà vincitore dalle prossime sfide di campionato e Champions? Un calendario fitto e pieno di insidie potrebbe cambiare gli equilibri in vetta alla classifica: laalin un(Foto: Ansa) – serieanews.comSì, qualcosa è cambiato in casa Napoli. Dopo un dicembre e gennaio sprint, con 9 vittorie consecutive, gli azzurri stanno vivendo un momento di comprensibile flessione, con due pareggi consecutivi contro Roma e Udinese.Certo, niente di drammatico, ma abbastanza per far storcere il naso a qualcuno. La squadra di Antonio Conte ha bisogno di ritrovare brillantezza in fretta, perché le prossime settimane non lasciano spazio a distrazioni.Dall’altra parte, però, anche l’Inter non se la passa benissimo: ha appena perso il recupero contro la Fiorentina e si ritrova davanti un calendario decisamente più fitto rispetto ai partenopei.