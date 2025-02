Inter-news.it - Pruzzo in malafede: «Inter, 0 tiri in porta nel primo tempo. Rigore c’era»

Leggi su Inter-news.it

Uncompletamente innel commentare-Fiorentina. Altro che obiettivo, l’ex attaccante non la conosce proprio. Il suo surrealevento su Radio Radio Mattino Sport e News.PARAOCCHI – Robertototalmente disconnesso dalla realtà nel commentare-Fiorentina, match giocato ieri a San Siro è terminato 2-1 a favore dei nerazzurri: «Ilera netto, fallo di mano evidente! Come fai a non dare?! Ma com’è possibile che un arbitro non veda che il pallone di Bastoni era fuori, tutti avevano avuto la percezione che la partita fosse fuori. Poiun arbitro che rincorreva giocatori e allenatori per giustificarsi lui. L’hai visto Darmian quando ha toccato la palla col braccio? Si voleva staccare il braccio!con due-tre gol nel? Ma che cosa?! Non ha fatto un tiro in».