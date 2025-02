Lanazione.it - Proteggere il cuore con la prevenzione. “Cardiologie aperte”: consigli personalizzati e visite gratuite

Pistoia, 11 febbraio 2025 – Un appuntamento importante per la. E’ “”, promosso dalla Fondazione per il tuoAnmco. Le malattie cardiovascolari – sono la prima causa di morte nel mondo ed è dunque molto importante ridurre l’incidenza di queste malattie e per realizzare questo obiettivo ladiventa determinante. L’iniziativa, rivolta a tutta la popolazione, oltre a mettere a disposizione materiale informativo rivolto alladelle malattie cardiovascolari e alla promozione di uno stile di vita sano, consentirà ai cittadini di colloquiare telefonicamente con i esperti cardiologi, per ricevere risposte ai loro quesiti e, ma anche di essere gratuitamente sottoposti acardiologiche di controllo. “Anche quest’anno la nostra azienda sanitaria è lieta di aprire le porte alla cittadinanza partecipando in forze al tradizionale appuntamento “”, spiega una nota dell’Asl Toscana centro.