Pronti per la prima serata del Festival di Sanremo 2025

Le luci dell’Ariston si riaccendono in questa magicadi febbraio, mentresi veste a festa per la settantacinquesima edizione deldella Canzone Italiana. Il maestoso teatro, custode di innumerevoli momenti che hanno segnato la storia della musica italiana, spalanca le sue porte a una nuova avventura sonora che promette di tenere incollati allo schermo milioni di italiani.La direzione artistica ha orchestrato un trittico di conduttori d’eccezione: il ritorno di Carlo Conti, che porta con sé l’esperienza maturata nelle memorabili edizioni 2015-2017, si fonde con il carisma di Antonella Clerici e la verve di Gerry Scotti. Una combinazione inedita che promette di regalare al pubblico momenti di intrattenimento raffinato e spontaneo.Il sipario si alzerà alle 20:40, quando il palcoscenico più ambito d’Italia accoglierà una parata di ventinove artisti,a far vibrare le corde dell’emozione.