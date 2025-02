Ilveggente.it - Pronostico Manchester City-Real Madrid: tanti guai per Guardiola e Ancelotti

è un match valido per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.Neppure in quest’edizione mancherà quella che, a tutti gli effetti, è diventata una “classica” della Champions League, la supersfida tra, che non a caso sono le ultime due corazzate ad aver sollevato la coppa dalle grandi orecchie dal 2022 in poi (i Blancos, campioni d’Europa in carica, ci sono riusciti due volte). Stavolta, a causa di una fase campionato deludente per entrambe, si affronteranno negli spareggi di accesso agli ottavi e per chi si ritroverà fuori già a febbraio sarà inevitabilmente una grandissimo fallimento.per(Ansa) – Ilveggente.