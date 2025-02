Ilveggente.it - Pronostico Juventus-PSV Eindhoven: le assenze complicano i piani di vendetta

Leggi su Ilveggente.it

-PSVè un match valido per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.Laè riuscita a schivare un pericoloso “euroderby” con il Milan nell’ultimo sorteggio di Nyon e prima di capire se bypasserà anche il potenziale scontro con l’Inter agli ottavi – i bianconeri, in caso di passaggio del turno, potrebbero incrociare proprio i nerazzurri – dovrà vedersela ancora con il PSV, già affrontato lo scorso settembre nella prima giornata della nuova fase campionato della Champions League.-PSV: rispetto a settembre è un’altra storia (Ansa) – Ilveggente.itQuella partita, che i bianconeri stravinsero 3-1 (Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez e classico gol della bandiera di Saibari in pieno recupero), sembra appartenere ad un’epoca lontanissima: la Vecchia Signora, che dava l’impressione di essere avviata verso una stagione scintillante dopo la rivoluzione estiva, non ha mantenuto le promesse ed a febbraio si ritrova quinta in classifica, ormai fuori dalla lotta per lo scudetto e con un gioco che continua a non decollare nonostante i numerosi esperimenti di Thiago Motta, tutt’altro che esente da critiche.