Ilveggente.it - Pronostico Everton-Liverpool: choc senza ripercussioni

Leggi su Ilveggente.it

è un recupero della quindicesima giornata di Premier League. Formazioni,, dove vederla in tv e in streamingAlla fine di questo derby verranno tolti gli asterischi. E ilsaprà realmente il suo vantaggio rispetto all’Arsenal, secondo in classifica, che adesso è distante sei lunghezze. La sensazione, netta, è che possano essere nove nella serata di mercoledì.(Lapresse) – Ilveggente.itLodell’eliminazione dalla Coppa per mano del Plymouth, squadra ultima nella Serie B che è riuscita nell’impresa di cacciare i Reds di Slot, primi in tutto quello che fino al momento hanno giocato e dove c’è una classifica da rispettare, non si farà sentire. Intanto per un motivo semplice: in campo ci andranno i migliori e non quelli che hanno fatto una figuraccia domenica scorsa.