Pronostico Club Brugge-Atalanta | il dato su Retegui fa impressione

è un match valido per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni,.Ha ripreso a marciare l’, o almeno contro il Verona in Serie A haquesta. Il cinque a zero finale per la truppa di Gasperini è stato un segnale importante per la Dea che rimane, anche se il Gasp non lo dirà mai, pure in corsa per lo scudetto. I cinque punti di svantaggio dal Napoli non sono così irrecuperabili e, inoltre, i nerazzurri, nonostante gli infortuni, hanno una rosa migliore di quella azzurra di Conte.: ilsufa(Lapresse) – Ilveggente.itDetto questo, è evidente che il pensiero adesso è solo alla Champions League e alla gara d’andata contro ilche vale una grossa fetta di passaggio del turno.