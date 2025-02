Sport.quotidiano.net - Promozione Sorride solo il Cervia United. Classe, Sparta, Spiv e Frugesport a secco

Leggi su Sport.quotidiano.net

C’è gloriaper ilnella ventiquattresima giornata del campionato di. I gialloblù sono infatti gli unici a rispettare il pronostico e a portare a casa punti, grazie al 2-1 corsaro nel testacoda di Villa Verucchio. Succede tutto nel 1° tempo. Al gol del vantaggio ospite firmato in mischia da Tisselli al 18’, fa seguito il pareggio del Verucchio, realizzato al 36’ da Marchilli su rigore. I padroni di casa vanno vicino al raddoppio, ma a passare in vantaggio sui titoli di coda della prima frazione sono gli ospiti su una punizione capitalizzata in rete dal cecchino Pasolini. Per il bomber cervese si tratta del 15° centro stagionale. Nella ripresa il Verucchio resta in 10 per l’espulsione di Alvisi, e ilpuò amministrare il vantaggio fino al triplice fischio.