Sport.quotidiano.net - Promozione. Il Pietrasanta torna primo ma Della Bona è una furia per l’atteggiamento dei subentrati

Leggi su Sport.quotidiano.net

Più contento per essersi ripreso la vetta o più scontento per i 3 gol presi dall’ultima in classifica nel quarto d’ora finale di una gara che stava conducendo 4-0? A questa domanda risponde l’allenatore Giuseppe, che deve “psicanalizzare“ il suo. "Sul 4-0 già all’intervallo la partita è morta e finita – tuona– tant’è che a circa metà del secondo tempo poi ho tolto quei giocatori che tirano sempre la carretta così da farli rifiatare, dando al contempo l’opportunità di mettersi in mostra a coloro che stavano giocando poco o mai. Sul 4-0 pensavo di potermelo permettere. e invece mi sbagliavo. In 4 dei 5ho visto un atteggiamento sbagliato quando sono entrati in campo. Cose così non saranno più tollerate. Di qui in avanti le chance sono finite per tutti.