Progetto di “Educazione alla legalità” al Liceo Rummo Benevento

Tempo di lettura: < 1 minutoLunedì 10/02 si è svolto il secondo incontro del “di, sicurezza e giustizia” a cura della BCC di Flumeri presso l’aula magna delscientifico G.. Sono intervenuti all’incontro il Dr. Sante M. Lamonaca giudice On. Esp. C/o Corte d’Appello Sez. minorenni/SA, Massimo Bolzano scrittore, dott.ssa Rossella Corrado scrittrice e sceneggiatrice.Il Relatore ha dichiarato: “Un incontro che ha lasciato il segno, tra storie di riscatto e consapevolezza. Prevenzione, resilienza e seconde possibilità sono temi che portiamo avanti ogni giorno, con impegno e determinazione. Con il contributo del Dott. Balsamo, grazievisione illuminata di un giudice on. del Tribunale per i Minorenni di appello di Salerno, ideatore e curatore del, anche oggi abbiamo lavorato insieme agli studenti.