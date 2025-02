Perugiatoday.it - Processo Apogeo, le mani della camorra sulla città tra ecomostri e riciclaggio di denaro sporco

Leggi su Perugiatoday.it

I palazzivergogna non esistono più. L’ecomostro, soprannominato Hotel Gomorra, che svettava sopra il raccordo Perugia-Bettolle, a Ponte San Giovanni, lascerà spazio ad un parco e ad abitazioni di utilità sociale. L’area ex Margaritelli-De Megni ha cessato di essere una ferita aperta per.